مطار مرسى علم يستقبل 147 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 147 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 147 رحلة طيران

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 147 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، على رأسها الألمانية والتشيكية والإيطالية والبولندية والبلجيكية والهولندية.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من دول 12 دولة أوروبية، مؤكدا انتعاش السياحة في مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوية في أوروبا، وتوافد الآلاف من السياح يوميا على شواطئ مرسى علم التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم.