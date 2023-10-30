مطار مرسى علم الدولي يستقبل 11 رحلة طيران من 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوربية، تقل قرابة ألفي سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 153 رحلة طيران تصل على مدار الأسبوع الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسي علم يستقبل 11 رحلة طيران

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح عبر 11 رحلة طيران، قادمة من مطارات 5 دول أوربية، هي 4 رحلات من التشيك، واثننين من إيطاليا، ورحلة من «النمسا، وألمانيا، وهولندا»، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين عبر خطوط مصر للطيران.

تدفق سياحي في مرسى علم

ولفت «عثمان» إلى أن مرسى علم تشهد تدفقا سياحيا في معدلات الرحلات السياحية بواقع 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، من عدة دول مختلفة، والسياح الألمان والروس والتشيك وبولندا وإيطاليا، تتصدر قائمة الأعلى وصولا.

وأوضح أنه تنفذ الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، بداية من وصولهم أرض المهبط، حتى وصولهم للفنادق، وفرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالفنادق.