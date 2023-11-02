مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح من 7 دول أوربية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، ما يقرب من 5 آلاف سائح على متن 24 رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات 7 دول أوربية، ضمن 153 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسي علم يستقبل آلاف السائحين

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، أشار إلى وصول 24 رحلة طيران تقل آلاف 5 آلاف سائح من 7 دول أوربية، هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا والنمسا.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» إن مدينة مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة، بالورود ومشروبات الضيافة وفرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وتابع أن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة الأسبوع الجاري، حيث أصبحت وجهة سياحية ومقصد سياحي مفضل لدى سياح العالم.