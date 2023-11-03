خبير يتوقع تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق خلال أيام.. اعرف السبب

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية الخاصة بأسعار المنتجات المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمدة في مصر بأكثر من 1600 جنيه دفعة واحدة، الأمر الذي سينعكس بدوره على استقرار ومن ثم هبوط أسعار الخضروات في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

أستاذ اقتصاد زراعي: انخفاض الأسمدة يبشر بانخفاض سعر المزروعات

قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن سوق الأسمدة سيشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضا في الأسعار، الأمر الذي سينعكس بدوره على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد فترة من عدم الاستقرار في حالة الطقس أدت إلى ارتفاع أسعار عددا من المنتجات في الأسواق.

وأضاف «نور الدين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة تسعي بكل ما أوتيت من قوة لزيادة المعروض من الخضروات، حتى يؤدى ذلك بدوره إلى انخفاض سعر المنتجات في السوق، حيث تعمل الدولة حاليًا في زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة، بخلاف السعي لانتهاء مشروع «الصوب الزراعية»، والذي توليه الحكومة أولوية قصوى لزيادة المعروض بالمنتجات ولتحقيق التنافسية.

بوابة الأسعار: نسبة الانخفاض في طن الأسمدة بلغت 13.25%

ولفت إلى أن السعر المعلن على بوابة أسعار المنتجات المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أفاد بأن سعر طن الأسمدة بات حاليا يباع في الأسواق بسعر 10565 جنيها للطن كسعر متوسط، حيث بلغ السعر الأدنى 6876 جنيها للطن، فيما بلغ السعر الأعلي للطن 12229 جنيها، وبهذا الانخفاض فقد وصل معدل التغيير في سعر الأسمدة 13.25% من السعر القديم له.