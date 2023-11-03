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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 3-11-2023.. الطماطم بـ5 جنيهات

كتب:

محمد متولي
10:00 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أسعار الخضراوات - صورة تعبيرية

أسعار الخضراوات - صورة تعبيرية

استقرار كبير شهدته أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق، في ظل وفرة المعروض في الأسواق، وفق ما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبوابة سوق العبور.

وترصد السطور التالية، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق.

أسعار الخضراوات الیوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 5 و11 جنيها.

- سعر البطاطس بين 9.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل اليوم بين 15 و19 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكھة

- سعر الكوسة بين 3 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و6 جنهيات.

- الباذنجان البلدي ما بين 1.75 و3.25 جنيه.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة بسوق العبور

- سعر البرتقال البلدي بين 4.5 و 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 6.5 و8.5 جنيه.

-  سعر الليمون البلدي بين 5 و8.5 جنيه.

- يتراوح سعر العنب الأحمر بين 10 و14 جنيها.

- سعر البلح الرملي بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

- سعر الرمان بين 7 و17 جنيها.

- يتراوح سعر الكاكا بين 10 و14 جنيها.

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