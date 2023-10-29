شعبة الخضراوات تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل والبطاطس والطماطم

زف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك وفرة من المزروعات في الأسواق، ولم يرصد حتى الآن وجود نقص في السلع بكل الأسواق.

طرح كرنب وكابوتشا في الأسواق

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الفترة الماضية شهدت غزارة في محصول الكرنب والكابوتشا، أدت إلى تراجع سعرها بشكل كبير، مع زيادة المعروض منها بالأسواق.

وأوضح أن أسعار البصل والبطاطس والطماطم في طريقها للانخفاض خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى زيادة جمع المحاصيل من المزارعين، وشدد على توافر المنتجات من خضراوات وفواكه في الأسواق المصرية.

وطالب من التجار حال رصد وجود نواقص في أي سلع، تعويضها على الفور من قبل المخازن الخاصة بالغرف، حتى لا يكون هناك نواقص، وللمساعدة في وجود وفرة من المنتجات في الأسواق، لمساعدة الحكومة في التحكم بالأسعار ومن ثم خفضها مستقبلا.