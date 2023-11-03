جدول مباريات بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008.. تنطلق غدا

تنطلق بطولة منتخبات مناطق كرة القدم بالإسكندرية، غدا السبت، ‏على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير، وهي بطولة منتخبات المناطق، حيث أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإسكندرية تستضيف بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، في الفترة من 4 نوفمبر وحتى 7 من الشهر نفسه، وتضم 6 منتخبات.

تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين

وأوضح عامر حسين أن بطولة المنتخبات لمناطق كرة القدم تضم 6 فرق هي القاهرة والمنوفية وبورسعيد والبحيرة والغربية بالإضافة إلى منتخب الإسكندرية، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى «الإسكندرية، البحيرة، الغربية»، والمجموعة الثانية تضم «القاهرة، المنوفية، بورسعيد»، وتقام البطولة على كأس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية الأسبق، تقديرا لما قدمه على مدار مشواره الكروي للتحكيم المصري بصفة عامة، والسكندري خاصة. ‏

منتخب مصر للناشئين 2008

وأوضح «عامر»، أن البطولة أقيمت لإتاحة الفرصة أمام لاعبي منتخبات المناطق للظهور بقوة وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات، حيث يتواجد أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين 2008، لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين لضمهم لقوام المنتخب المصري للشباب، لتشكيل فريق قوي ينافس على البطولات الأفريقية والأولمبية.