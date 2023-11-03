محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام

أكدت محافظة القاهرة على رؤساء الأحياء والجهات المختصة، ضرورة متابعة المرور الميداني على مواقف السرفيس؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس دون زيادة في نطاق أحياء القاهرة.

متابعة محطات الوقود

وأكد مصدر في محافظة القاهرة، لـ«الوطن»، متابعة محطات الوقود ومواقف السرفيس، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب كما هي دون أي تعديل عليها، واستقرارالوضع في كل أحياء القاهرة.

تعريفة النقل العام

وأشار إلى أنّه لا تعديل في تعريفة النقل العام والسرفيس، إذ تعمل تلك المواصلات بالسولار، بالتالي لا توجد زيادة في تعريفة الركوب، والأمور تسير بشكل طبيعي.