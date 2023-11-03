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إطلاق سراح 3200 عامل فلسطيني اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

كتب:

شريف سليمان
01:26 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الوضع في غزة

الوضع في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن إعلاما إسرائيليا، أعلن إعادة 3200 عامل فلسطيني، اعتقلوا منذ 7 أكتوبر، إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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