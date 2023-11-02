رئيس «خطة النواب»: تثبيت «المركزي» سعر الفائدة يعني ثبات تكلفة الاقتراض

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة، يعني أن تكلفة الاقتراض لن تزيد أكثر مما زادت، وهو ما يعني أن البنك المركزي يدرك تمامًا أنه يعمل من أجل النشاط الاقتصادي، وحتى لا يتأثر بزيادة رفع سعر الفائدة.

عمل توسعة فى محافظة الإسماعيلية نظرًا للتكدس السكاني

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنه من ضمن القرارات العشرة التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، القرار المتعلق بعمل توسعة فى محافظة الإسماعيلية نظرًا للتكدس السكاني، حيث سيتم تخصيص أراضي في منطقة شرق البحيرات من أجل الامتداد العمراني.

ترشيد الإنفاق العام

وتابع: «ومن ضمن القرارات العشرة للحكومة، ترشيد الإنفاق العام ليس لجهات الموازنة العامة فقط، لكن تشمل أيضًا الهيئات العامة الاقتصادية، وترشيد الإنفاق مهم جدًا، حتى نهاية العام المالي الحالي، كما أنه من ضمن القرارات المهمة، هناك تيسيرات لإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية في المادة رقم 13، بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما سيكون هناك دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».