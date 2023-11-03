ضبط دجال بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت "الداخلية" في بيان، أنه بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول)، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه).

وأكد البيان أنه بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.