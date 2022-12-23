عرض دجال و3 آخرين متهمين بقتل شاب في المرج على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض دجال و3 آخرين متهمين بضرب شاب حتى الموت بزعم علاجه من الجن بمنطقة المرج على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، لبيان إذا كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في أن سبب الوفاة جنائي، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود ر»، 30 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود سحجات وإصابات رضية وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تحريات

وكشفت التحريات بأن دجال و3 آخرين وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أن المتهمين زعموا قدرتهم على علاج المجني عليه من مرض نفسي، مدعين بأنه ممسوس بالجن، وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه بالعصا، وأصيب بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى وتوفي فور وصوله.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إيدوها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».