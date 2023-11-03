«الأوقاف»: توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الغردقة

أشرف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، على توزيع طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية في الغردقة، بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وذلك خلال زيارته لمدينة الغردقة.

قافلة مساعدات إلى غزة

وأشار وزير الأوقاف، في بيان، إلى أنه تم إصدار بيان مشترك وقَّع عليه كبار علماء دولة فلسطين ومفتي القدس، ووزير الشئون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، وجميع القيادات الدينية بالإجماع، مؤكدين رفضهم التام لقضية التهجير، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بإرسال قافلتين، الأولى بها 200 طن سلع ومواد غذائية، والثانية عبارة عن 50 طنًّا من اللحوم.

دعم القضية الفلسطينية

وأشاد «جمعة» بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولي والوطني والشجاع في رفض تهجير أهالي قطاع غزة، والحفاظ على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف المصري موقف مشرف وعظيم، وكل المؤسسات المصرية تؤكد رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقود الدبلوماسية المصرية جهودًا عظيمة لمحاولة وقف إطلاق النار.