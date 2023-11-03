مائدة «تحتمس الثالث» تستقطب مئات السائحين بمتحف الغردقة

يشهد متحف الغردقة استقبال مئات السياح يومياً لمشاهدة مقتنيات المتحف الذي يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية، ولاقت مائدة قرابين «الملك تحتمس الثالث» إقبال وإعجاب السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مائدة قرابين بمتحف الغردقة

وأوضح مينا مكرم وكيل الشؤون الأثرية بمتحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مائدة قرابين «الملك تحتمس الثالث» هي احدى القطع الأثرية التي تخص الملك تحتمس الثالث، و تُعرف باسم «تقدمة القرابين» أو «حِتب دِى نِسو»، وهو قربان يقدمه الملك باللغة المصرية القديمة وكانت تتكون غالبًا من مجموعة محددة من الكلمات التي يمكن من خلال قراءتها تحقيق الإفادة الفعلية لروح المتوفى من خلال تفعيل القيمة السحرية للكلمة التي تتحول بالفعل إلى قرابين حقيقية بناءً على إيمان المصري القديم.

إعداد الميت للعالم الاخر بمتحف الغردقة

ولفت إلى أن الإنسان عرف القرابين منذ القدم، وهو عبارة عن تقديم بعض الأشياء الثمينة بهدف استرضاء المعبود أو إعداد الميت للعالم الآخر، وكان من بينها القرابين الحيوانية التي ربما كانت تقدم للموتى أو للقوى الأعلى، وذلك لخصوبة الأنواع الحيوانية.

وأشار إلى أنه يظهر على الجوانب الأمامية للمائدة صور الملك راكعًا وهو يقدم أوعية مليئة بأحد السوائل، ويوجد أربعون ثقبًا للقرابين على السطح العلوي للمائدة من العناصر المنحوتة من الطعام والشراب، وقد نقشت ألقاب الملك على المائدة «من خبر رع» داخل الخرطوش الملكي، وزينت الجوانب بعقد إيزيس وأعمدة الجد التي تمثل الاستقرار والحماية.