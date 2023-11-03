سر تسمية السيد البدوي بـ«شيخ العرب».. أثرى التصوف الإسلامي

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، إنَّ الإمام السيد أحمد البدوي أثرى التصوف الإسلامي، مشيرًا إلى أنَّ رؤية شاهدها في المنام، كانت سبباً لمجيئه إلى مصر، والرؤية تكررت معه ثلاث مرات، ومفادها: «اذهب إلى مصر فإنَّ لك فيها مُقامًا، وأنه سيكون لك فيها أتباعًا ومُريدين».

«عبد العال»: السيد البدوي جاء إلى مصر و«بيبرس» كان في استقباله

وأضاف «عبد العال»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، للإعلامي عبد الفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ السيد البدوي جاء إلى مصر وكان في استقباله الظاهر بيبرس، وأقام في بيت ركين الدين ثمَّ على سطح في منزل «شطيح» الذي كان بمثابة قلعة علمية يلتقي فيها بمريديه وتلاميذه وأحبابه.

لقب شيخ العرب

وتابع عميد كلية أصول الدين: «لقب شيخ العرب من بين الألقاب التي تميز بها السيد البدوي، وأُطلق عليه بسبب جوده وكرمه والصفات العربية الأصيلة التي كانت فيه».