بدء احتفالية الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا

توافد الآلاف من مريدي ومحبي القطب الصوفي السيد أحمد البدوي بطنطا، على احتفالية الطرق الصوفية بمناسبة مولده مساء اليوم، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني للرئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، وكان في استقبالهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

توافد الآلاف على مدينة شيخ العرب

وبدأت احتفالات مولد السيد البدوي هذا العام الجمعة الماضية، والذي يأتي كل عام في شهر أكتوبر، ويتخطى عدد الزائرين في الليلة الختامية مليون شخص، حيث تشهد المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا، فيما اتخذت محافظة الغربية الإجراءات اللازمة لتأمين الاحتفالات.