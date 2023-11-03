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حسن نصر الله: معركة «طوفان الأقصى» أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة

الشهداء الفلسطينيين خاضوا معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية

كتب:

شريف سليمان
03:23 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
شهداء من الشعب الفلسطيني.. أرشيفية

شهداء من الشعب الفلسطيني.. أرشيفية

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنّ معركة «طوفان الأقصى» أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة، وفقا لكلمة له أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف «نصر الله»: «نعزي قطاع غزة في شهداء معركة طوفان الأقصى، الشهداء خاضوا معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية».

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن أنه استهدف تجمعا للاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع ميتاب، وأوقع إصابات مؤكدة. 

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

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