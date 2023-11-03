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ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 9 فلسطينيين منذ أمس

كتب:

كريم عثمان
10:00 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في مخيم جنين صباح اليوم الجمعة، بعدما استشهد شاب بفلسطين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوبه، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ ليلة أمس إلى 9

وأكدت أنّ حصيلة الشهداء ارتفع عددها في المدينة ومخيمها إلى 9 شهداء خلال أقل من ثمانِ ساعات.

كما أصيب أربعة آخرون، فجر اليوم، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، وباستشهاد الشاب أبو الندى، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى تسعة شهداء.

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بقلم كريم عثمان