استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، استشهاد طفل يدعى محمد وائل عطا الجعبري «17 عاما» متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»

وأصيب شاب فلسطيني يدعى يوسف محمد شاهين «32 عاما»، أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، في قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل جنود الاحتلال، مصورا صحفيا من القدس المحتلة يدعى حمزة نعاجي.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بكفر قدوم

وفي قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أطلق جنود الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي خرجت في القرية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شيعت الفلسطينيون بأعداد غفيرة من محافظتي رام الله والبيرة والقدس، جثمان الشهيد زهير إبراهيم زيد، البالغ من العمر 29 عاما، الذي سقط شهيدا خلال مواجهات أعقبت اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وررد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال، والدعوة لوضع حد لإجرام الاحتلال واستهدافه لمخيم قلنديا بشكل متواصل، كما شيع فلسطينيون في نابلس، جثمان الشهيد عاصم رمضان إلى مثواه الأخير في قرية تل، جنوب غرب نابلس.

2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين

بدورها، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية «هيئة شؤون الأسرى - نادي الأسير - مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان - مركز وادي حلوة القدس»، في تقرير إنها وثقت 2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال أكتوبر الماضي، بينها 145 طفلا، وأكثر من 55 امرأة.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال أكتوبر الماضي، 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد، مشيرة إلى حالات الاعتقال بلغت حتى نهاية الشهر 1760، شملت كافة الفئات، بينها 17 صحفيا.

أكثر من 400 حالة اعتقال في القدس المحتلة

وتركزت حملات الاعتقال في محافظة الخليل وبلداتها، فيما بلغت حالات الاعتقال فيها 500، تليها القدس التي سُجل فيها أكثر من 400 حالة اعتقال، حيث تشكل حالات الاعتقال في الضّفة التي نفذت خلال الشهر الماضي، النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، واظشارت مؤسسات الأسرى، إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 7000 معتقل، بينهم 62 معتقلة، فيما بلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة 105.

وفي الأردن، واصلت الأردنيون، للجمعة الرابعة على التوالي، فعالياتهم الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وانطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بمشاركة الآلاف، ندد خلالها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي، وطالبوا بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية، فيما أقام المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي.