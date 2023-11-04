خطوات تفعيل بطاقة التموين بعد توقفها في حالة السفر

يتعرض أصحاب البطاقات التموينية إلى بعض المشاكل عند صرف التموين، فبعضهم يجد البطاقة قد تم وقفها، لذا يسعون إلى تفعيلها مرة أخرى لصرف السلع المقررة لهم عند بداية كل شهر من المنافذ المختلفة.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا، من خلال بوابة مصر الرقمية منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

إعادة تفعيل بطاقة التموين

كما تتيح وزارة التموين خدمة إعادة تشغيل بطاقة التموين بعد توقفها، وذلك بالنسبة للشخص المسافر خارج مصر لمدة 6 أشهر أو أكثر، مع توافر شرط وهو:

- أن يتقدم الشخص الراغب في تفعيل البطاقة لمكتب التموين التابع له للإفادة بسفره خارج البلاد حيث يتم إيقاف البطاقة التموينية طوال فترة السفر وعند العودة من خارج البلاد يقوم الشخص بإبلاغ مكتب التموين لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى.

وعلى الراغبين في تقديم تظلم بشان وقف بطاقاتهم التموينية التوجه لأقرب مكتب تموين لتقديم تظلم مع اصطحاب بعض المستندات التي تشمل صورة البطاقة التموينية الموقوفة جواب من إحدى الجهات مثل شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات أو الإدارة التعليمية.

بعد مراجعة التظلم من المسئولين وفي حالة التأكد من أحقية المواطن المتظلم في استرجاع بطاقة التموين الخاصة به يتم رفع الشكوى لوزير التموين.