الأحزاب تشيد بقرار الرئيس تثبيت سعر السولار حرصا على محدودي الدخل

علقت الأحزاب السياسية، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%، وكذلك رفضه لطلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بتحريك سعر البنزين، مؤكدين أن هذه القرارات جاءت حرصا على محدودي الدخل.

وقال الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إن لجنة التسعير التلقائي في وزارة البترول قامت بتحريك أسعار البنزين جنيه أمس، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض رفضًا تاما وشديدًا أن تتم أي زيادة في أسعار السولار بأي طريقة، حتى لا يؤثر ذلك على محدودي الدخل من خلال زيادة أسعار أي منتجات.

تعليق حزب «حماة الوطن»

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%، وهو ما يدل على حرص الرئيس على المواطن محدودي الدخل، وأنه لا يتأثر بشكل دائم بأي تحريك في أسعار الوقود.

وتابع، بأن الرئيس حرص على أن كل ما يمثل حجر الزاوية في زيادة الأسعار، ومن بينها سعر السولار المستخدم في نقل البضائع، لا يُمكن المساس به في هذه الفترة الحرجة، وهو الأمر الذي يحتاج الثناء على جهود القيادة السياسية، وتفكيرها في محدودي الدخل في الظروف الحالية للدولة.

حزب التجمع يدعم قرار الرئيس

وأكد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتثبيت سعر السولار، يشير إلى جهوده لمحاصرة التضخم وعدم رفع الأسعار، لأن السولار تحديدًا دون بقية المواد البترولية، هو الوقود الأساسي لمركبات النقل العام والنقل الجماعي، ونقل البضائع، وماكينات ري الحقول، فضلًا عن المخابز، وكلها مرتبطة بالخدمات والبضائع والسلع الغذائية والزراعية، والتي كانت سترتفع أسعارها بالضرورة حال رفع سعر السولار.

وقال فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه على الرغم من ارتفاع أسعار البترول عالميًا، إلا أن الرئيس قرر أن تتحمل الدولة نسبة كبيرة من فارق الأسعار قدر ما تستطيع، كما وجه الحكومة بترشيد الإنفاق، وهو ما يجب التنبيه إليه في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتنعكس حتمًا على الاقتصاد الوطني.

المؤتمر: الرئيس نظر لمحدودي الدخل

وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، قرار صائب يضع الحكومة في تكاتف مع المواطنين.

وأضاف فرحات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفض الرئيس السيسي، تحريك أسعار السولار جاء من خلال نظرته لمحدودي الدخل، حتى لا يحدث تحريكا أو زيادة في الأسعار بشكل عام.

وأشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، برفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب الحكومة بزيادة سعر السولار في ظل ارتفاع أسعار البترول الأخيرة كنتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويكتفى بزيادة أسعار البنزين وذلك حرصا منه على محدودي الدخل كما أشاد الشهابي بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بترشيد إنفاقها من الوقود بنسبة 50%.

ودعا رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحكومة للبحث عن بدائل من خارج الصندوق، تكون بعيدة عن جيب المواطن الخالي، والذى أصبح غير قادرا على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذه الحلول ضرورية لتواجه بها الحكومة الأزمات الناتجة عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار نتيجة الأحداث المتتالية التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها علينا مثل جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.