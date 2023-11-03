«القاهرة الإخبارية»: «حزب الله» يعلن استهداف تجمع للاحتلال الإسرائيلي قرب ميتاب

أفاد حزب الله اللبناني، بأنه استهدف تجمعا للاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع ميتاب، وأوقع إصابات مؤكدة، بحسب نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

توقف مستشفى الصداقة التركيكما توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.