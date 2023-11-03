وزير الأوقاف من الغردقة: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لن يسمح أحد بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما أعلن عنه الرئيس السيسي في العديد من التصريحات وهو موقف الدولة أيضا للحفاظ على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القدس ستظل عاصمة لفلسطين الأبدية.

وزير الأوقاف الضعيف لا ينفع صديقا ولا يضر عدوا

وأضاف وزير الأوقاف خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته لمدينة الغردقة اليوم الجمعة، أن الموقف المصري مشرف وعظيم، وأن الضعيف لا ينفع صديقا ولا يضر عدوا ومصر دولة قوية.

وأكد وزير الأوقاف أن مصر دولة قوية بالعمل والجهد والاجتهاد وشعبها وجيشها وشرطتها، ولكي تظل مصر قوية يجب على كل مواطن مصري الجد والاجتهاد في العمل والعمل بإخلاص، حتى تتقدم مصر إلى الأمام و ترتقي مصاف الأمم.

َزيارة وزير الأوقاف للغردقة

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمدينة الغردقة أدى خلالها صلاة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وحضر ختام فعاليات المعسكر التثقيفي والدعوى لأئمة وواعظات الأوقاف بالبحر الأحمر وقام بتكريم 11 أمام والقائمين على مساجد الحاصلة على اعتماد الجودة 4 من العاملين والإداريين والواعظين بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بحضور عدد من قيادات الأوقاف بالبحر الأحمر.