افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و 725 ألف جنيه في البحيرة (صور)

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز «المحمودية - إيتاي البارود - أبو حمص - كفر الدوار» بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و 725 ألف جنيه وهي:-

افتتاح مساجد في البحيرة

- مسجد عباد الرحمن - قرية اللوية - المحمودية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه.

- مسجد عادل صالح - قرية قميحة - إيتاي البارود على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد الإخلاص - قرية ظاظا - كوم القناطر - أبو حمص على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد أبو شكل - قرية ظاظا - كوم القناطر- أبو حمص على مساحة 250 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد طلمبات تروجي - سيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية»، أن الحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظّم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها.