نائبة بالشيوخ: مصر تبدل جهودا كبيرة لحل الأزمة الفلسطينية

قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن استقبال مصر للحالات الحرجة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدا على الجانب الإنساني والأخلاقي للسياسة الخارجية واستمرارا لدور مصر وموقفها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

استقبال الجرحى وإدخال المساعدات

وأضافت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول الجرحى يعد أيضا نجاحا لمصر بجانب زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي وصل حجمها إلى 200 طن، والتي اشترطت القيادة السياسية أن يحدث قبل خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية، وهو ما سعت إليه مصر منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن تعثر الإفراج عن الأسرى سببه إصرار إسرائيل على التصعيد والمضي قدما في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

دور مصر في حل الأزمة

وأوضحت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن عدد الشهداء وصل أكثر من 9000 شهيد، والمصابين قرابة 21000، لافتة إلى دور مصر في الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر.