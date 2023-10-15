النائبة سماء سليمان: دعوة الرئيس لقمة دولية تهدف لمنع توسع الحرب في فلسطين

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة تشديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، ومن ثم هذا رفض مطلق لدعوات النزوح للشعب الفلسطيني إلى سيناء، مشيرة إلى أن الرئيس يرى أن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي موجه للمدنيين العزل.

وأشارت سليمان، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى تصريح الرئيس السيسي على كون أمن مصر القومي خطا أحمر، وأنه لا قبول بالمساس به أثناء اجتماعه بمجلس الأمن القومي، وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر أنتوني بلينكن.

الرئيس طرح وجهة النظر المصرية لحل الموقف الحالي

ورأت أن الرئيس طرح وجهة النظر المصرية لحل الموقف الحالي من خلال التهدئة واستئناف عملية حقيقة للسلام من خلال مواصلة اتصالاته بالشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

ورأت الدكتورة سماء سليمان أن دعوة الرئيس لقمة إقليمية دولية هو الهدف منه وقف توسع الحرب في فلسطين إلى دول أخرى ومنع انخراط أي دول في المنطقة نتيجة الاستفزازات الإسرائيلية لخوض حرب لا نهاية لها في المنطقة، ويؤكد اهتمام الرئيس بحل جذري للقضية الفلسطينية مبني على السلام.

دعوة حكيمة وتنم عن رؤية استباقية

ووصفت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ هذه الدعوة من الرئيس بأنها دعوة حكيمة وتنم عن رؤية استباقية ومحاولة لمنع مزيد من المخاطر والأزمات والحروب في المنطقة العربية.