حسن نصر الله: قرار الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق حكيم وصائب

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن قرار الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق حكيم وصائب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف نصر الله، أنه يجب وقف العدوان على قطاع غزة، لافتا إلى أن وقف العدوان وانتصار غزة أولوية رئيسية لنا، وانتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني، وانتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية لبنانية.

نصر الله: العدو الإسرائيلي يهدد الشعب اللبناني بدماء الأطفال في غزة

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يهدد الشعب اللبناني بدماء الأطفال بغزة.

وأوضح أن حزب الله، دخل المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن العمليات بدأت من مزارع شبعا ثم إلى كامل الحدود مع فلسطين المحتلة.

وتابع: «لن نكتفي بما يجري حاليا على الحدود مع فلسطين المحتلة، وما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كبير ومؤثر».

وواصل: «لا نخشى أساطيل الولايات المتحدة في البحر المتوسط، أعددنا للأساطيل الأمريكية عدتها.. ولا نخشاها، وتلقينا تهديدا بقصف من الطائرات الأمريكية منذ بداية المعركة».