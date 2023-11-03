حسن نصر الله: الأوضاع في غزة تكشف غباء وعجز إسرائيل

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن استعادة زمام المبادرة، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة سارعت لمساندة الاحتلال لاستعادة زمام المبادرة، وأنه ارتكب جرائم وعمليات إبادة جماعية في غزة، والأوضاع في غزة تكشف الغباء والعجز في إسرائيل

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل طلبت أسلحة جديدة و10 مليارات دولار من أمريكا»، مشددًا على أنّ التضحيات والإنجازات في قطاع غزة والضفة الغربية مستحقة.

وتابع: «طوفان الأقصى أسست لمرحلة جديدة من مصير شعب فلسطين، ومعركة طوفان الأقصى كانت خيارا صائبا وحكيما».

وأوضح: «العدو الإسرائيلي كان تائها وشاردا منذ اليوم الأول للمعركة، ووضع أمامه هدفا هو استعادة المحتجزين الإسرائيليين بلا قيود».