حسن نصر الله: الشعب الفلسطيني لا مثيل له في العالم ويقدم كل ما يملك فداء للأقصى

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنّ العالم سمع كلمات عوائل الشهداء الفلسطينيين التي تعبر عن الثبات، وفقا لكلمة له أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع «نصر الله»: «نوجه التحية للشعب الفلسطيني الفدائي، وشعب غزة يقدم كل ما يملك فداء للأقصى وفلسطين».

وقال إنه شعب أسطوري لا نظير له في العالم، شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون من تحت الأنقاض.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن إيمانه وصموده وصبره، وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من شموخ وصلابة وفي كل الساحات.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن أنه استهدف تجمعا للاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع ميتاب، وأوقع إصابات مؤكدة.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.