حسن نصر الله: «طوفان الأقصى» أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا لدى الاحتلال الإسرائيلي

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مشاريع استيطان جديدة في الضفة الغربية، وذلك في كلمة له عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني: «سياسة العدو الإسرائيلي تزداد قهرا وظلما، ومعركة طوفان الأقصى فتحت الملفات الإنسانية أمام العالم».

وتابع: «أحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم، معركة طوفان الأقصى قرارها وتنفيذها فلسطيني مئة بالمئة».

وواصل: «السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى، والأداء أكد هويتها وأهدافها الحقيقية».

وأكد أن طوفان الأقصى أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا في إسرائيل، مشيرا إلى أنها كانت عملا بطوليا شجاعا عظيما.