أمطار رعدية تضرب 9 محافظات على مدار يومين.. اعرف الأماكن

تشهد عدد من المحافظات سقوط أمطار رعدية غدا السبت 4 نوفمبر والأحد 5 نوفمبر، وتكون رعدية تتراوح نسبتها من 50% إلى 30% على فترات متفاوتة من اليوم، وسط تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار الأيام القادمة

وعن أماكن سقوط الأمطار غداً ويوم الأحد في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض «البحر الأحمر، جنوب سيناء، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، سوهاج، أسيوط، سوهاج» وتكون غداً بنسبة 40% يوم الأحد تصل نسبتها إلى 20% على فترات متفاوتة.

انخفاض في درجات الحرارة

وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بمعدل 4 درجات مئوية على القاهرة والوجه البحري، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وتشهد المحافظات نشاط للرياح غدا السبت التي سجلت أقصى سرعتها في محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر، فيما سجلت أقل سرعة لها في محافظات جنوب الصعيد.

وسجلت أقل درجة الحرارة العظمى غداً السبت كاترين إذ بلغت 25 درجة، فيما سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظة أسوان وبلغت 35 درجة.