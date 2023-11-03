تفاصيل واقعة طريق الرشيد بقطاع غزة.. 14 شهيدا في قصف إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 14 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا على طريق الرشيد بقطاع غرب غزة، من شمال القطاع إلى جنوبه.

طريق الرشيد بقطاع غزة

وأكدت الوكالة، عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور، بحسب ما وضحه شهود عيان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح، موضحة أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 145.

مخيمات اللاجئين في غزة

وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإحبارية، بأن مخيمات اللاجئين في غزة نالت النصيب الأكبر من القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ 28 يومًا، على القطاع المحاصر، موضحة أنه يوجد في قطاع غزة 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين، أنشئت عقب «نكبة فلسطين» عام 1948، ويسكنها ثلثا سكان غزة المقدر عددهم بمليونين و300 ألف نسمة.