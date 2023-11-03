فيلم The Goat بطولة عمرو سعد يتبرع بإيراداته لمساعدة أطفال غزة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم The Goat، عن التبرع بإيرادات عروض الفيلم في روما، لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid وذلك بعد الأصداء الإيجابية لعرض الفيلم لأول مرة في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليا مهرجان روما السينمائي ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

أحداث فيلم The Goat

تدور أحداث فيلم the goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

أبطال فيلم The Goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، عمرو سعد، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.