لقاء الخميسي تتذكر والدها الراحل: لطالما كنت الحب الأول والأخير

تذكرت الفنانة لقاء الخميسي والدها الراحل المنتج عبدالملك الخميسي بنشر صورة له عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.

وكتبت لقاء الخميسي قائلة: «بابا حبيبي، أشتاق اليك دائما وأبدا وأفتقدك في كل لحظة تمر من عمري.. لطالما كنت الرجل الأول والأخير، لطالما كنت الحُب الأول والأخير لطالما كنت الصديق والحبيب والواعظ والرحيم والمُبدع والصافي والقلب ملؤه المحبة ورفيق الدرب الأبدي.. رحلت عنّا إلى مكانٍ أنقى وأرقى ولم ترحل روحك عنّا وذكراك دائماً في كل خطوةٍ نخطوها يا حبيبي».

وأضافت قائلة: «كل عام وحبك ينبض في القلب.. كل عامٍ وأنت ملاكنا وحُبنا وقوتنا التي نستمدها من عشقك أبي أنت خالدٌ في ارواحنا وقلوبنا أحبك كما لم أحب من قبل ومن بعد كل عامٍ وأنت الحب، ابنتك المُولعة بحبك والمؤمنة بروحك الطاهرة.. لقاء».

لقاء الخميسي تدعم القضية الفلسطينية

وتحرص الفنانة لقاء الخميسي بشكل يومي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام على دعم القضية الفلسطينية وأطفال فلسطين بنشر كلمات دعم وتضامن معهم قائلة: «سلاما عليكم يا ملائكة الجنة».