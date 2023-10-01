وصول لقاء الخميسي ورياض الخولي إلى حفل افتتاح أيام القاهرة الدولي للمونودراما

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على حضور حفل افتتاح أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، المقامة بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

وجاء في مقدمة الحضور الفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنان رياض الخولي، والفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد أبو داوود، وغيرهم.

فقرة موسيقية وتكريم خمسة من المبدعين

ومن المقرر أن يضم الحفل فقرة موسيقية، بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.