لقاء الخميسي: العالم ينتفض من أجلك يا فلسطين

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على دعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

لقاء الخميسي تدعم فلسطين

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة لعلم فلسطين وعلقت عليه: «العالم أجمع ينتفض من أجلك يا فلسطين، فلسطين تنتفض، فلسطين لنا، فلسطين حرة».

رسالة لقاء الخميسي للشعب الفلسطيني

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي حديثها داعية للشعب الفلسطيني: «اللهم يا خالق الخلق ارحم قلوباً يعتصرها الألم، احفظ أطفالاً أبرياء يحلمون بالسلام، أنقذ أمةً لم تفقد صبرها وعزتها وكرامتها وباتت تحارب بالإصرار والعزم».