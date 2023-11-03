حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء على أراضي الدولة بالدقهلية

قامت مختلف مراكز محافظة الدقهلية بعمل حملات على المخالفات وتعديات البناء المخالفة منها على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة في محافظة الدقهلية وجرى التعامل مع المخالفات وإزالتها.

حملات تعديات ومخالفات بالدقهلية

وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بخصوص التصدي التام للبناء المخالف للقانون دون ترخيص.

أعلنت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا عن قيام المركز بهم حملات تعديات وإزالة مخالفات بناء اليوم الجمعة من أجل الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات بناء بالدقهلية

وأوضحت المزين في بيان، أن رئاسة مركز ومدينة طلخا قامت بإيقاف أعمال مخالفة ببناء حوائط غرفتين فوق سقف الثامن علوي ميدان وصفي بمدينة طلخا، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

فك شدة خشبية مخالفة بالطعايمة بالدقهلية

وفي مركز ومدينة المنزلة بناء على توجيهات محافظة الدقهلية بالتصدي لكل أشكال البناء المخالف أو على الأرض الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات، أعلن السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة في بيان أنه جرى عمل حملات من خلال الوحدة المحلية بفك شده خشبية مخالفة لسقف أول علوي بعزبة الطعايمة التابعة للوحدة المحلية بالفروسات وتم إزاله المخالفة.