المرور على 365 منشأة غذائية في حملات تفتيشية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، قامت المديرية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

نتائج الحملات على المنشآت الغذائية

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية على 365 منشأة تبين أن 63 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير عدد 202 محضرا وسحب 52 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2271 كيلو من أغذية متنوعة و296 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.