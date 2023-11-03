رفع 91 ألف طن مخلفات في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت عدد من المدن في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لرفع المخلفات وتطهير أماكن تجمعات النفايات وتعقيمها والتخلص منها بطريقة آمنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع تلوث البيئة.

رفع 91 ألف طن من المخلفات

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، وجود متابعة مستمرة وبشكل يومي منذ الصباح الباكر وحتى الفترة المسائية، حيث تم رفع 91 ألف طن من المخلفات بحي الشهيد وميدان أم كلثوم وشارع أحمد عبد العزيز، واستهدفنا القرى والعزب والوحدات المحلية، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين.

وتابع اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، تقليم الأشجار ورفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتسويتها ورفع المخلفات، وما نتج عن تقليم الشجر، وتم نقل القمامة والأتربة من محيط مساكن الهيمة وأرض غيث وشارعي الجيش والسلك، وتم رفع 50 طنا من النفايات إلى المقلب العمومي بسندوب.

الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض

وواصل هاني سليمان، رئيس مجلس مدينة الجمالية، رفع جميع التراكمات وتجمعات أكوام القمامة والمخلفات الصلبة المتواجدة بنطاق مركز المدينة وبكل وحدة وتوابعها وإرسالها إلى نقطة تجميع القمامة للارتقاء بالمستوى الحضاري للمدينة وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين من الأمراض.