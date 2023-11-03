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«الداخلية»: حملات للتوعية بمخاطر المخدرات في عدد من المدارس

كتب:

محمد بركات
03:17 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الداخلية

الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعقد عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى (الإعدادى - الثانوى) لتقديم التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، خاصة المستحدثة منها وتأثيرها السلبى وخطورتها على تلك الفئة العمرية ، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتى ذلك فى إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك اللقاءات إشادة وإستحسان من الطلبة والعاملين بأوساط التربية والتعليم .

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بقلم محمد بركات