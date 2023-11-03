«حياة كريمة»: التحالف الوطني قدم 1000 طن مساعدات لأهل غزة ويجهز قافلة ثانية

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن الدولة المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بذلا جهوداً مضنية في تقديم كافة أنواع المساعدات إلى الأشقاء في غزة، مؤكدة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي بمؤسساته نجح في تقديم ما يقرب من 1000 طن من المساعدات الغذائية والعلاجية.

جهود التحالف الوطني مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن»، أن جهود التحالف الوطني مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية تمهيدًا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، موضحة أن تحديد أولويات المساعدات تتم بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وأشارت «فخري» إلى أن كيانات التحالف الوطني دشنت أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة»، لصالح الأشقاء في غزة، منذ اندلاع الأزمة، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وبنك الدم، انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حتى انتهاء الأزمة.