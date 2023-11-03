الكشف الطبي على 800 مواطن ضمن قافلة مجانية لـ«حياة كريمة» في أبو تشت

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية دير النواهض التابعة لمركز أبو تشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية في أبو تشت

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 800 مواطن في كل التخصصات الطبية المختلفة، بواقع «262 حالة باطنة، 61 حالة جراحة، 79 حالة أمراض نساء وتوليد، و290 حالة طب أطفال، و27 حالة تنظيم الأسرة، و81 حالة أسنان»، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ندوة توعوية للأهالي

ومن جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقدم خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 80 مواطنا.