حياة كريمة تطلق مبادرة «من إنسان لإنسان» لتعريف الأطفال بالقضية الفلسطينية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إطلاق مبادرة «من إنسان لإنسان»، وتستعين فيها بطلاب المدارس للمساعدة في تجهيزات القافلة الثانية للأهالي في غزة، وتهدف المبادرة إلى تعريف النشء بالقضية وأهمية التطوع.

إغاثات حياة كريمة

أضافت حياة كريمة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن هذه القافلة تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل الإغاثات إلى الأهالي في غزة عبر معبر رفح، واستعدادا للمرحلة الثانية.

وقالت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تهدف إلى توعية النشىء بأهمية القضية، وإتاحة الفرصة لهم لتخفيف الوجع والألم الذي قد يشعر به أطفال مثلهم تحت الحصار في غزة.

أهمية القضية الفلسطينية

أضافت شادن عصام الدين منسقة بقطاع الثقافة بمؤسسة حياة كريمة، أن الأطفال بدأوا خلال الأيام الماضية، التعرف على المبادرة وأهدافها، وأهمية القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، إضافة إلى تنمية ثقافة التطوع لديهم والتعريف بأهميته.

ولفتت حياة كريمة، إلى طرق التبرع لأهالينا في فلسطين عن طريق الحسابات البنكية من خلال:

* البنك التجاري الدولي 100058267915

* بنك مصر 116000100018501

* البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

* البنك العربي الافريقي الدولي 1104533910020205

أو عن طريق :- ميجا خير- رسالة نصية على رقم 9509

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة https://donation.hayakarima.com/

واختيار حالة التبرع:- دعم أهلنا في فلسطين