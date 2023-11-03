عضو تحالف الأحزاب: مصر أظهرت مرونة كبيرة في تسهيل دخول المساعدات إلى غزة

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن مصر بذلت دورًا كبيرًا في تسهيل دخول أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

دور قوي لمصر في القضية الفلسطينية

وأضاف «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجتمع الدولي يشيد بالجهود القوية التي تبذلها مصر تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ الدفعة الثامنة من المساعدات تتألف من 59 شاحنة، منها 25 شاحنة تابعة لقافلة المساعدات المصرية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و34 شاحنة تابعة للهلال الأحمر المصري وتمثل مساعدات دولية وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

وأشار «بركات»، إلى أن مصر أظهرت مرونة كبيرة في تسهيل دخول المساعدات، مشيدًا بالخطوة غير المسبوقة التي قامت بها الدولة المصرية بإعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وبدء نقل الضحايا الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى إجلاء الرعايا الأجانب، مؤكدا أن ذلك يعكس قوة الدولة المصرية وجهودها ومواقفها الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني.

«بركات»: عبور مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح انتصار لمصر

ووصف رئيس حزب أبناء مصر، إجراءات عبور مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح، والتي تفرضها مصر تنفيذًا لمطالبها السابقة بضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بأنها انتصار جديد لمصر في القضية الفلسطينية.

وثمّن دعم القيادة السياسية المصرية، كأول داعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، من خلال التحركات والإجراءات الحقيقية على الأصعدة كافة، على الرغم من تصعيد دولة الاحتلال والصمت الدولي المساند لها.