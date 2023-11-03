حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار بحي الجناين في السويس

كثف الجهاز التنفيذي لحي الجناين، بإشراف اللواء أحمد شاكر رئيس الحي، الحملات الرقابية، على منافذ بيع وتخزين السلع والمواد الغذائية من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء الذي يصل للمواطنين.

ضبط 1700 كيلو جرام من اللحوم البيضاء الفاسدة

قال اللواء أحمد محمد شاكر، في تصريح خاص لـ الوطن»، إن استمرار الحملات التموينية يهدف إلى ضبط الأسعار بواسطة مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة، موضحاً أنه جرى ضبط لحوم بيضاء فاسد 1700 كيلو وتمت مصادرتها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وعرضهم على النيابة للتصرف.

إطلاق حملات رقابية يومية

وتابع رئيس حي الجناين في محافظة السويس، أن مختلف الإدارات العاملة في الحي تطلق حملاتها اليومية، علي المحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية وأماكن التخزين من أجل الحفاظ على أسعار السلع، ومنع أي محاولة للاحتكار، بالإضافة إلى منع الغش والتلاعب في قوت الشعب.