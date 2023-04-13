أماكن استخراج كعب العمل 2023 في محافظة السويس.. اعرف التفاصيل

استخراج كعب العمل 2023 من الأوراق الأساسية، التي يحتاجها كل من يتقدم لشغل وظيفة، لذا يكثر البحث عن أماكن استخراج كعب العمل 2023 في محافظة السويس والأوراق المطلوبة؛ لإنجاز الطلب في أقل وقت ممكن.

الأوراق المطلوبة للحصول على كعب العمل 2023 في السويس

قال حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة في السويس، لـ«الوطن»، إنّ المستندات المطلوبة، لاستخراج كعب العمل هي:

1- البطاقة الشخصية.

2- شهادة المؤهل.

3- الرقم التأميني.

إجراءات طلب الخدمة

يملأ المتقدمون استمارة تحوي الرقم التأميني، والرقم القومي، والمؤهل الدراسي.

ولاستخراج كعب عمل للعمالة الفنية، يتطلب توفير الأوراق الآتية:

1- تحقيق الشخصية «الأصل للاطلاع».

2- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب.

3- الموقف من التجنيد «الأصل للاطلاع».

4- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة «للحرف الواردة بالقرار الوزاري 196/2003 وما يليه»

5- شهادة صحية وإيصال استلام.

6- الرقم التأميني.

7- رخصة مزاولة المهنة «للمهن الواجب لها ترخيص».

شروط الحصول على الخدمة

ويوجد شرط لاستخراج كعب العمل الفني وهو، حضور طالب الخدمة شخصيًا.

وتكون إجراءات طالب الخدمة، هي:

1- إحضار إيصالات 2 حوالة بريدية.

2- تقديم الأوراق.

3- ختم مدير مديرية القوى العاملة.

أماكن استخراج كعب العمل 2023 في محافظة السويس

وبحسب مدير مديرية القوى العاملة في محافظة السويس، فإنّ 5 مكاتب لاستخراج كعب العمل 2023 في محافظة السويس، وتتواجد مكاتب العمل في «حي السويس، والأربعين، والجناين، وفيصل، وعتاقة».