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عاجل.. إصابة 260 جنديا من الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب:

محمد عزالدين
05:00 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 260 جنديا في غزة منذ بدء الاجتياح البري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.

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