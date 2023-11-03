رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر لم تدخر جهدا لدعم فلسطين وفتح معبر رفح

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي، إن مصر لم تدخر جهدًا في القضية الفلسطينية وفتح معبر رفح، وأنها تدعم الفلسطينيين وقطاع غزة بالمساعدات، وأن دولة الاحتلال هي التي رفضت فتح المعبر من البداية.

وأضاف اللواء نصر سالم، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي تواصل مع رؤساء الدول للضغط على دولة الاحتلال لفتح معبر رفح، وعرضت القضية على جميع الدول والمنظمات الدولية، لتسريع دعم الفلسطينيين ودخول المساعدات إلى غزة.

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر حاولت من اللحظة الأولى دعم الفلسطينيين

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي، أن العالم كله يرى دور مصر في القضية الفلسطينية وما تحاول تقديمه، وأن معظم الرؤساء تواصلوا مع الرئيس السيسي لبحث الأحداث في فلسطين والوصول إلى حل للقضية.