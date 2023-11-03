مستقبل وطن بالفيوم ينظم فعاليات متنوعة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عقد لقاءات موسعة في عدة مناطق بمختلف المراكز، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رافعين شعار «كلنا معاك»، تحت إشراف أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ضمن خطته وبرنامجه لدعم مرشح الحزب وفي إطار الدور الوطني الذي يقوم به خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

ندوة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وفي هذا الصدد، نظمت أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس جمال عبد الواحد، ندوة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

وأكد الحضور خلال الندوة، تقديم الدعم للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف خلفه صفًا واحدًا، ودعم قراراته الخاصة بمنع تهجير الفلسطينيين للحفاظ على أمن مصر القومي، والتأكيد السيادة المصرية على أرض سيناء، ومنع تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

استعراض إنجازات 10 سنوات

واستعرض المتحدثون بالندوة، الإنجازات التي تحققت في كافة قطاعات الدولة على مدار 10 سنوات خلال فترة تولي الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع ضرورة الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للعبور بالبلاد لبر الأمان، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة المحيطة.

ضرورة المشاركة في الانتخابات

وشدد الحضور على ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وكافة الاستحقاقات القادمة، والوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030.