بعد حملات دعم المنتج المحلي.. أبرز البدائل المصرية للمياه المعدنية المستوردة

شهدت مصر في الفترة الأخيرة حركة قوية لدعم المنتج المحلي ضد منتجات الشركات والدول الداعمة لعدوان دولة الاحتلال على فلسطين وبالأخص قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من الوعي الكبير للمصريين بشأن تأثير الاستهلاك على السياسة العالمية، وتوجيه رسائل قوية للشركات الأم.

وانتشرت العديد من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال، إذ يتجه عدد كبير من المستهلكين المصريين في الوقت الحالي لاستخدام المنتجات المحلية والبديلة التي تتمتع بسمعة جيدة وجودة عالية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، جميع السلع الخاصة بالمياه المعدنيه المحلية والبديلة، وذلك بعد تصدر العديد من الحملات علي مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة الشركات الداعمة بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة الاحتلال.

بدائل المياه المعدنية

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «الحياة»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «صافي»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «بوفانا»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «أبار»

سلع خارج المقاطعة

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «إكوا دلتا»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «لافي»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «إيزيس»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «سيوة»

زجاجات المياه البديلة تحت مسمى «إلينو»